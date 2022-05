Wawrinka treft na tweede zege in Rome oude rivaal Djokovic

Tennisser Stan Wawrinka lijkt de weg omhoog weer te hebben ingezet. De 37-jarige Zwitser, door blessureleed afgegleden naar de 361e plaats op de wereldranglijst, bereikte de laatste zestien van het masterstoernooi in Rome. De drievoudig grandslamwinnaar vocht zich in de tweede ronde in drie sets langs de Serviër Laslo Djere: 7-6 (8) 3-6 6-4. Zijn volgende tegenstander is ook een Serviër, in dit geval zijn oude rivaal en nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

Wawrinka begroette maandag in Rome zijn eerste zege na vijftien maanden; hij versloeg in de eerste ronde de Amerikaan Reilly Opelka. De voormalig nummer 3 van de wereld was er lang uit vanwege een slepende voetblessure. Hij maakte eind maart al zijn rentree, maar werd tot aan het toernooi in Rome steeds in de eerste ronde al uitgeschakeld.

Wawrinka stond al 25 keer tegenover Djokovic. De Serviër was negentien keer de betere.