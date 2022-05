Wielrenner Nibali kondigt afscheid aan einde van seizoen aan

De Italiaanse voormalig Tourwinnaar Vincenzo Nibali zet aan het eind van het seizoen een punt achter zijn carrière. De 37-jarige wielrenner van Astana maakte dat bekend na afloop van de vijfde etappe in de Ronde van Italië in Messina, zijn geboorteplaats op Sicilië. “Ik heb jaren gewacht op deze etappe. Dit zal mijn laatste Giro d’Italia zijn”, zei hij op de Italiaanse televisie.

Nibali begon zijn profcarrière in 2005 bij Fassa Bortolo. Hij won in 2014 de Tour de France, als eerste Italiaan sinds Marco Pantani in 1998. Nibali schreef ook twee keer het eindklassement van de Ronde van Italië op zijn naam. Hij won de Ronde van Spanje in 2010 en eindigde daarin ook nog twee keer als tweede. De Italiaan won in 2018 Milaan-Sanremo en was ook twee keer de beste in de Ronde van Lombardije.

De kopman van Astana is bezig aan zijn elfde Giro. In het algemeen klassement staat hij na vijf etappes dertigste op ruim 4 minuten van rozetruidrager Juan-Pedro López.