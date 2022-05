Darter Van Gerwen eenvoudig langs Wright in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft overtuigend de halve finales bereikt van de veertiende avond van de Premier League of Darts. ‘Mighty Mike’ won in Sheffield met 6-1 in legs van regerend wereldkampioen Peter Wright.

Wright won alleen de eerste leg die hij begon, waarmee hij er 1-1 van maakte. De vijf daaropvolgende legs waren voor de Brabander die kwam tot een gemiddelde van 103,18 met drie pijlen. Wright gooide slechts een gemiddelde van 90,93.

Van Gerwen neemt het later donderdag in de halve finale op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Michael Smith en Jonny Clayton.