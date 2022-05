Darter Van Gerwen verliest in Sheffield finale in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft de veertiende avond van de Premier League of Darts niet kunnen afsluiten met een overwinning. De Brabander verloor in de finale in Sheffield met 6-5 van Gerwyn Price.

Van Gerwen had eerder op de avond afgerekend met regerend wereldkampioen Peter Wright (6-1) en in de halve finale met Michael Smith (6-5). Die had Jonny Clayton in de kwartfinales uitgeschakeld, waardoor de darter uit Wales geen punten scoorde en blijft staan op 34 punten. Van Gerwen kwam op 31 punten en is net als Clayton verzekerd van de halve finales. Er zijn nog twee reguliere speelronden.

In de finale liep ‘Mighty Mike’ meteen uit naar 2-0. Die marge kon hij echter niet vasthouden. Price kwam terug tot 4-4 en nam daarna een voorsprong. Van Gerwen dwong nog een een beslissende elfde leg af, maar boog daarin alsnog voor ‘The Iceman’.