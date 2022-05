Djokovic veel te sterk voor oude rivaal Wawrinka op gravel Rome

Tennisser Novak Djokovic heeft eenvoudig afgerekend met Stan Wawrinka in de achtste finales van het masterstoernooi in Rome. De Servische nummer 1 van de wereld had vijf kwartier nodig om in twee sets te winnen van de Zwitser: 6-2 6-2.

Het was de 26e confrontatie tussen de twee oude rivalen. Drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka is door langdurig blessureleed ver afgegleden en bezig aan een comeback, maar was duidelijk nog niet opgewassen tegen twintigvoudig grandslamwinnaar Djokovic. De Serviër wist vrij gemakkelijk de opslag van Wawrinka te pareren en brak vijf keer de servicegame van de Zwitser. Djokovic won voor de twintigste keer de onderlinge confrontatie.

In de kwartfinales van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Rome treft de als eerste geplaatste Djokovic de Canadees Felix Auger-Aliassime.