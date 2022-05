Eerstvolgende edities WK rugby in Australië en VS

Het wereldkampioenschap rugby wordt in 2027 in Australië gehouden. In 2031 zijn de Verenigde Staten Amerika gastheer van het vierjaarlijkse toernooi. Dat maakte de internationale rugbybond donderdag bekend. Beide landen zijn ook gastheer van het WK voor vrouwen; Australië organiseert dat toernooi in 2029, de VS doen dat in 2033.

Engeland organiseert in 2025 het WK rugby voor vrouwen, meldt de internationale bond. Het eerstvolgende WK voor vrouwen vindt in oktober dit jaar plaats in Nieuw-Zeeland. Dat toernooi zou oorspronkelijk al in 2021 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie een jaar opgeschoven.

Het eerstvolgende WK voor mannen vindt in 2023 plaats in Frankrijk. Dat land kreeg in 2017 de voorkeur boven Ierland en Zuid-Afrika dat volgend jaar de wereldtitel verdedigt.