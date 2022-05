Jakobsen sprint naar zege in tweede rit Ronde van Hongarije

Fabio Jakobsen heeft de tweede rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. De wielrenner van Quick Step-Alpha Vinyl was na een vlakke etappe van 192 kilometer tussen Karcag en Hajduszoboszlo de snelste in de massasprint. Hij versloeg de Fransman Rudy Barbier en de Belg Sasha Weemaes.

Voor Jakobsen is het de zevende overwinning van 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Olav Kooij, de winnaar van de eerste etappe, was met enkele ploeggenoten van Jumbo-Visma betrokken bij een grote valpartij in de laatste kilometer.