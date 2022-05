Japanse toptennisster Osaka zet eigen managementbureau op

Tennisster Naomi Osaka heeft haar eigen managementbureau opgezet. De 24-jarige Japanse, winnares van vier grandslamtitels, verlaat het international marketingbureau IMG waarbij veel topsporters zijn aangesloten. Samen met haar vaste manager Stuart Duguid, die vicevoorzitter was van IMG, zet ze het bureau Evolve op.

“Ik doe in mijn carrière dingen op mijn eigen manier, ook als mensen zeggen dat het niet zoals verwacht of op de gebruikelijke manier is”, aldus Osaka. “Het opzetten van Evolve is de natuurlijke, volgende stap in mijn reis als sport- en zakenvrouw en ook een manier om mezelf te blijven en dingen op mijn manier te doen.”

Osaka veroverde in 2018 op de US Open haar eerste grandslamtitel en was een jaar later de beste op de Australian Open. Ze won beide toernooien nogmaals in 2020 (US Open) en 2021 (Australian Open). Osaka bereikte ook de eerste plaats op de wereldranglijst, al staat ze nu op plek 38. De Japanse wordt met al haar zakelijke deals gezien als de best betaalde sportvrouw ter wereld.

Osaka stelde vorig jaar de mentale problemen waar heel wat topsporters mee te maken hebben aan de orde. Ze besloot de pers te boycotten tijdens Roland Garros en trok zich uiteindelijk terug uit het grandslamtoernooi vanwege alle commotie die haar boycot veroorzaakte. De tennisster ontbrak daarna op Wimbledon.