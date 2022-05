Mir boos en Rins verdrietig om vertrek Suzuki uit MotoGP

Motorracer Joan Mir heeft boos gereageerd op het besluit van Suzuki om aan het einde van dit seizoen de MotoGP te verlaten. “Ik ben vooral heel erg boos op degene die dit besluit heeft genomen”, zei de Spanjaard, die in 2020 op een Suzuki de wereldtitel veroverde. “Het team is zo geweldig. Het is een bijzonder team waar bijzondere mensen werken. Dit speciale team hoort thuis in de MotoGP”, zei Mir in Le Mans, waar komend weekeinde de Grote Prijs van Frankrijk wordt verreden.

Zijn teamgenoot Alex Rins reageerde zelfs geschokt. “Ik heb zitten huilen toen het me werd verteld. Ik heb vanaf 2017 alles gegeven voor dit team en we hebben er alles aan gedaan een motor te bouwen die races kan winnen. Ik vind het vooral ook heel erg voor de medewerkers van het fabrieksteam”, aldus Rins.

Suzuki kondigde aan het contract met WK-promotor Dorna, dat doorloopt tot 2026, aan het einde van dit jaar al te willen beëindigen. De Japanners willen de belangrijkste klasse van de motorsport verlaten vanwege “de huidige economische situatie” en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Suzuki verliet de MotoGP al eens in 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse.

Mir gaf aan dat zijn zaakwaarnemer in gesprek is met Honda. Hij zou volgend seizoen de overstap maken naar het team van zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez. De toekomst van Rins na dit seizoen is ongewis.