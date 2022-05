Overleg sportinstanties moet bewegen stimuleren

NOC*NSF zet met een nieuw sectoroverleg in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. Met het overleg wil de sportkoepel de waarde van sport en sportief bewegen verzilveren en de maatschappelijke impact verhogen. Naast de sportkoepel zijn ook voetbalbond KNVB, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB) betrokken als vaste deelnemers aan het overleg. Dit najaar volgen concrete plannen.

In de sportsector zijn zo’n 40.000 sportaanbieders (waaronder verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties actief. Hoewel samenwerking op veel vlakken vanzelfsprekend is, ontbreekt een overkoepelende strategische agenda, zo schrijft NOC*NSF.

“Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. Met het sectoroverleg wil de sportkoepel “pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken”.

Lodewijk Klootwijk, directeur van POS, is van mening dat met de oprichting van het sectoroverleg een belangrijke stap wordt gezet om “de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland”.