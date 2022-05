Sinkeldam: lange dag maar met mooie finale in Giro d’Italia

Wielrenner Ramon Sinkeldam zag na een lange dag ploeggenoot Arnaud Démare zijn tweede ritoverwinning pakken in de Ronde van Italië. Sinkeldam trok met ploeggenoot Jacopo Guarnieri de sprint aan voor de Fransman van Groupama-FDJ die de Australiër Caleb Ewan nipt klopte. “Het was echt een lange dag voor ons, maar uiteindelijk was het wel een mooie finale”, zei de Noord-Hollander over de rit waarin lang rustig werd gereden.

Sinkeldam sprak van teamwork bij de zege van Démare. “In de finale ging het echt top, een aantal ploeggenoten trok door tot aan de laatste kilometer. Daarna hadden we nog drie frisse mannen over in de slotkilometer.” Dat Démare uiteindelijk won, kwam volgens Sinkeldam ook door het vertrouwen dat hij had opgedaan door zijn zege van een dag eerder. “Dat was wel een soort bevrijding.”

Niet alleen Sinkeldam sprak van een lange dag donderdag. Ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma zag het als een rit waarin zijn renners veel energie hadden gespaard. “De snelheid lag niet heel hoog en dat vond iedereen wel best. We krijgen een heel lastig weekend en daarom is het fijn dat het er vandaag relatief rustig aan toe ging. Vrijdag en zaterdag kijken we iets verder dan alleen het klassement en zondag ligt de focus op onze klassementsmannen.”

Mathieu van der Poel vond het zelfs “de gemakkelijkste rit die hij ooit had gereden”. De kopman van Alpecin-Fenix die zich niet had gemengd in de sprint van de zesde etappe vinkte daarbij het vakje ‘herstel’ af.

Rozetruidrager Juan-Pedro López wist niet waarom het zo langzaam was gegaan in de zesde etappe. “Maar ik heb ervan genoten”, zei de Spanjaard van Trek-Segafredo. “Het zal morgen heel anders worden, maar we zijn er als team klaar voor om de roze trui te verdedigen.”