Sprinter Démare wint ook zesde etappe in Giro d’Italia

Arnaud Démare heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een vrijwel vlakke rit van Palmi naar Scalea. Het is de tweede zege in deze Giro voor de Fransman van Groupama-FDJ die een dag eerder ook al de beste was. Hij bleef Caleb Ewan nipt voor. Mark Cavendish werd derde.

De roze leiderstrui bleef in handen van de Spanjaard Juan Pedro López. De renner van Trek-Segafredo nam de leiding dinsdag over van Mathieu van der Poel.

Vrijdag volgt een pittige rit van Diamante naar Potenza met tal van beklimmingen waarvan halverwege een van de eerste categorie.

Er was blijkbaar weinig animo voor een lange vlucht, maar de Italiaan Diego Rosa liet zich niet ontmoedigen en ging alleen op avontuur. Hij werd op 28 kilometer van de finish bijgehaald door het peloton waarna de sprintersploegen zich klaarmaakten voor de massasprint.

In de aanloop naar de sprint kreeg Démare steun van Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarnieri. Cavendish ging de sprint als eerste aan, maar hij werd ingehaald door Ewan. Démare kwam in de laatste meters ernaast en drukte zijn wiel net iets eerder over de streep.

“Het was heel nipt. Ik dacht dat ik had gewonnen, maar was niet 100 procent zeker en heb daarom gewacht op de fotofinish”, zei de Fransman met een grote glimlach. “Een overwinning wordt soms door heel weinig bepaald.”

Démare prees zijn team. “Mijn positionering was perfect bij elke rotonde. Het is opnieuw een mooie overwinning van het team. Ik had uiteindelijk maar 100 meter om Cavendish bij te halen. Ik gooide daarna mijn fiets naar de finish en dat maakte het verschil. Veel mensen onderschatten me, maar het is mijn 86e overwinning en mijn zevende in de Giro. En dat telt.”