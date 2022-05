Suzuki wil MotoGP na dit seizoen verlaten

Suzuki wil de MotoGP na dit seizoen verlaten. De Japanse fabrikant praat met WK-organisator Dorna over ontbinding van het contract, dat doorloopt tot eind 2026. Suzuki leverde twee jaar geleden met de Spaanse motorcoureur Joan Mir de wereldkampioen in de MotoGP en won dat jaar ook het WK-klassement bij de teams.

De Japanners willen de belangrijkste klasse van de motorsport verlaten vanwege “de huidige economische situatie” en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Suzuki gaat het budget voor de sport daarom drastisch terugschroeven. “We moeten ons concentreren op de grote veranderingen waarmee de automobielwereld in deze jaren wordt geconfronteerd.”

Suzuki verliet de MotoGP eind 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse. De Spanjaarden Mir en Álex Rins vormen dit seizoen het rijdersduo van het team. Rins staat op de vierde plaats in het WK, Mir neemt de zesde plek in. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo (Yamaha) voert de WK-stand aan. De Fransman rijdt komend weekeinde zijn thuisrace op het circuit van Le Mans.