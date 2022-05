Swiatek boekt 25e zege op rij en is door naar kwartfinale in Rome

Tennisster Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Rome. De Poolse titelverdedigster versloeg in de derde ronde de Belarussische Victoria Azarenka met 6-4 en 6-1. Swiatek, die eerste staat op de wereldranglijst, boekte daarmee haar 25e zege op rij.

In 2015 was de Amerikaanse Serena Williams de laatste speelster die zo’n reeks neerzette. Zij won toen 27 wedstrijden na elkaar.

De 20-jarige Swiatek mikt in Rome op haar vijfde opeenvolgende toernooizege na overwinningen in Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart. Na die laatste zege laste ze een pauze in om van een schouderblessure te herstellen.

In de kwartfinales neemt Swiatek het op tegen de Canadese Bianca Andreescu. Zij versloeg de Kroatische Petra Martic met twee keer 6-4.