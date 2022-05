Tennissers openen groepsfase Daviscup tegen Kazachstan

De Nederlandse tennissers beginnen de groepsfase van de Daviscup Finals tegen Kazachstan. Dat blijkt uit het speelschema dat donderdag is geopenbaard. Eerder was al bekend dat het team onder leiding van captain Paul Haarhuis het behalve tegen Kazachstan ook opneemt tegen de tennissers van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De poule is ondergebracht in Glasgow.

Kazachstan, het laagst ingeschaald van de drie tegenstanders, is op dinsdag 13 september de eerste tegenstander. Drie dagen later volgt het duel met de Britten, een dag later is de VS de laatste tegenstander. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de knock-outfase, eind november in het Spaanse Málaga.