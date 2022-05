Triatlete Kingma opent seizoen met ambities in Yokohama

Triatlete Maya Kingma opent haar seizoen zaterdag ver weg in het Japanse Yokohama. De nummer 11 van de Olympische Spelen in Tokio mikt op een hoge eindklassering in de eerste race van dit jaar uit de WK-series. Vorig jaar eindigde de 26-jarige triatlete in Yokohama als derde en behaalde ze haar eerste podiumplaats.

“Het is heel leuk om weer terug te zijn, maar ik zie mezelf zeker niet automatisch als een podiumfavoriet”, zegt Kingma. “Het is een nieuw seizoen, een andere wedstrijd, dus het kan zomaar anders lopen dan vorig jaar. Het zou mooi zijn als ik weer de top 10 kan halen.”

De triatlete uit Breda heeft de wedstrijden uit de WK-series weer als speerpunt. Vorig jaar won ze de hoog aangeschreven race in Leeds en eindigde ze als vierde in het kampioenschap. “Het hoofddoel dit seizoen is om mezelf weer een beetje te verbeteren en goede races neer te zetten. Als dat lukt, volgt er vanzelf ook een goed eindresultaat.”

Kingma heeft afgelopen winter goed getraind, zegt ze. “Ik heb in Koen de Haan een nieuwe trainer gevonden, maar veel grote veranderingen zijn er niet ten opzichte van vorig jaar. Ik maak veel uren op de fiets en ben nog steeds voorzichtig met lopen om blessures te voorkomen”, aldus de triatlete, die in maart indruk maakte door de Stevensloop in Nijmegen te winnen in een scherpe tijd van 32.39 minuten over 10 kilometer.

De WK-race in Yokohama gaat over de olympische afstand van 1,5 kilometer zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Rachel Klamer, de nummer 4 van de Olympische Spelen, slaat de wedstrijd in Japan over. Barbara de Koning (19) maakt haar debuut bij de elitevrouwen.