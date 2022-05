Wielrenner Kooij moet opgeven in Ronde van Hongarije na zware val

Wielrenner Olav Kooij heeft de Ronde van Hongarije moeten verlaten als gevolg van verwondingen na een zware val in de tweede etappe. Kooij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is een snijwond in zijn kuit gehecht, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.

Kooij was een van de slachtoffers van een grote valpartij in de laatste kilometer van de tweede etappe, die werd gewonnen door landgenoot Fabio Jakobsen. “Alles ging goed tot 600 meter van de streep”, zei ploegleider Robert Wagner. “Onze renners konden geen kant op toen er iemand voor hen viel. Mick van Dijke en David Dekker lagen er ook bij. Zij hebben veel geluk gehad, want dat had ook anders af kunnen lopen. Olav heeft een diepe snijwond aan de binnenkant van zijn kuit, die is gehecht. Verder lijkt hij ok√©, zo geeft hij zelf aan.”

Kooij had een dag eerder de eerste etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen in de massasprint. Daardoor had hij in de tweede rit ook de leiderstrui. “We gaan nu resetten en kijken wat er sportief nog in zit voor de komende dagen”, keek Wagner vooruit.