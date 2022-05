Basketballers Miami Heat naar finale in oosten van NBA

De basketballers van Miami Heat hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs in het oosten van de NBA. De ploeg uit Florida besliste de best-of-sevenserie tegen Philadelphia 76ers door het zesde duel met 99-90 te winnen. Daardoor kwam Miami Heat op 4-2, waarmee de drievoudig kampioen van de NBA (2006, 2012 en 2013) zich plaatste voor de finale.

Jimmy Butler was in Philadelphia de topscorer bij de Heat met 32 punten. Bij de ‘Sixers’ kwam Joel Embiid tot 20 punten en 12 rebounds. De Kameroener miste als gevolg van een hersenschudding en een gebroken oogkas de eerste twee duels in de serie, die beide werden gewonnen door Miami Heat. Embiid keerde in wedstrijd drie terug bij Philadelphia met een beschermend masker voor zijn gezicht. Onder aanvoering van de nummer 2 van de MVP-verkiezing kwamen de ‘Sixers’ terug tot 2-2, maar Miami Heat trok de serie daarna alsnog naar zich toe.

De ploeg van coach Erik Spoelstra neemt het in de finale op tegen Milwaukee Bucks of Boston Celtics. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan in de serie met 3-2 voor. “We zijn voor niemand bang”, zei Butler.

In het westen kwam Dallas Mavericks opnieuw op gelijke hoogte met Phoenix Suns, door het zesde duel met 113-86 te winnen. Het beslissende zevende duel is zondag in Phoenix. Tot nu toe zijn alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende club.

De Suns, de best presterende ploeg van de reguliere competitie, kwamen met 2-0 en 3-2 voor. De Mavericks wisten zich echter steeds terug te knokken in de serie. De Sloveen Luka Doncic leidde zijn ploeg donderdagavond met 33 punten en 11 rebounds naar een royale zege én een kans om in ‘Game 7’ de finale te bereiken.