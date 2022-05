Bouwman kan eerste etappezege in grote ronde nauwelijks geloven

Koen Bouwman kon het vlak na zijn zege in de zevende etappe in de Giro d’Italia nog niet geloven. “Ik kan het niet in woorden beschrijven”, zei de 28-jarige renner van Jumbo-Visma. Het is zijn eerste overwinning van een etappe in een grote wielerronde en zijn tweede profzege na een rit in het Critérium du Dauphiné in 2017.

“Net als mijn overwinning in het Critérium du Dauphiné kan ik het niet geloven”, zei hij. “Het was een heel zware dag met twee van ons bij de laatste vier. Tom verrichtte echt geweldig werk”, prees hij zijn ploeggenoot Tom Dumoulin.

Bouwman had tijdens de etappe met sprintjes voor de bergpunten al laten zien dat hij snel was. Daarmee veroverde hij ook de bergtrui. “De aankomst was steiler dan ik had gedacht, maar ik begon mijn sprint met zo veel vermogen. Ik wist dat ik er dichtbij was en toen ik omkeek had ik een grote voorsprong.”