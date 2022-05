Bouwman wint zevende etappe Giro d’Italia voor Mollema

Koen Bouwman heeft voor het tweede Nederlandse dagsucces gezorgd in de Giro d’Italia. De wielrenner van Jumbo-Visma won de zevende etappe, een lastige rit met meerdere beklimmingen van Diamante naar Potenza over 196 kilometer. Hij versloeg op de oplopende aankomst in Potenza medevluchters Bauke Mollema, de Italiaan Davide Formolo en ploeggenoot Tom Dumoulin.

Voor de 28-jarige Bouwman is het de tweede zege uit zijn profcarrière. De renner van Jumbo-Visma won in 2017 een etappe in het Critérium du Dauphiné. Bouwman neemt ook de bergtrui over van de Duitser Lennard Kämna.

De zevende Giro-rit kende een start met tal van aanvallen. Mathieu van der Poel toonde zich enkele keren van voren en daarna Wout Poels. Met nog 122 kilometer te gaan ontstond de kopgroep van de dag na een aanval van de Italiaan Formolo. Die kreeg later gezelschap van zijn landgenoot Davide Villella en daarna van Bouwman en Poels. Later sloten ook Mollema en Dumoulin aan, samen met de Colombiaan Diego Camargo.

Het zestal pakte al snel enkele minuten voorsprong en Bouwman reed virtueel in het roze. Door toedoen van de renners van Trek-Segafredo werd de achterstand van het peloton op 5 minuten gehouden. Na een versnelling van Ineos liep de voorsprong terug, waardoor de Spanjaard Juan Pedro López van Trek ook na deze etappe in het roze rijdt.

Poels moest er vooraan als eerste af en later ook Villella en Camargo. Op de beklimming van La Sellata op zo’n 28 kilometer van de meet probeerden de vluchters allemaal alleen weg te komen; eerst Dumoulin, daarna Mollema en ook Formolo. Bouwman moest een gaatje laten, maar keerde voor de top weer terug.

Op 8 kilometer van de finish demarreerde Mollema opnieuw, maar Bouwman liet hem niet gaan. Bij een tweede aanval van de renner van Trek moest Dumoulin passen, maar de winnaar van de Giro van 2017 kwam terug en zette zich in de slotkilometers op kop voor Bouwman. Die begon de sprint als eerste en bleef Mollema en Formolo ruim voor. Na het tegenvallende optreden van Jumbo-Visma in de vierde etappe op de Etna, is er nu het succes met Bouwman en de opgeleefde Dumoulin.