Dumoulin gunt Bouwman overwinning in Giro-etappe heel erg

Tom Dumoulin hielp met zijn inspanningen in de finale van de zevende rit van de Ronde van ItaliĆ« ploeggenoot Koen Bouwman met het winnen van zijn eerste rit in een grote wielerronde. De Giro-winnaar van 2017 was heel blij voor zijn ploeggenoot. “Hij verdient dat het meest van iedereen in het peloton”, zei de 31-jarige renner van Jumbo-Visma.

Dumoulin sprak van een mooie dag. “Het was helemaal niet het plan om in de ontsnapping mee te zitten. Ik zat daar bij toeval”, zei de klassementsrenner die afgelopen dinsdag nog op ruime achterstand van de concurrenten was binnengekomen op de Etna. “We werkten in de rit voor elkaar. Ik voelde op het einde dat mijn krachten een beetje wegvloeiden, maar Koen was heel goed.”

Bij een van de aanvallen in de slotfase raakte Dumoulin op achterstand, maar hij keerde toch weer terug vooraan en zette zich op kop voor Bouwman. “Het doel was om hem bij de finish af te zetten, zodat hij kon sprinten voor de zege. We wisten dat hij de snelste was.”