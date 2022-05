Jakobsen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Hongarije

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning gepakt in de Ronde van Hongarije. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was de beste in de massasprint van de derde etappe, nadat hij ook al de tweede rit had gewonnen. Hij versloeg na 154 kilometer de Fransman Rudy Barbier en de Belg Sasha Weemaes, die een dag eerder ook al respectievelijk tweede en derde waren geworden. David Dekker eindigde als vierde.

Met zijn zege neemt Jakobsen ook de leiding in het algemeen klassement over van Jens Reynders. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Belg van Sport Vlaanderen-Baloise en 8 seconden op Barbier.

Voor Jakobsen is het de achtste zege van 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“We haalden de ontsnapping terug door de inspanningen van Ijo Keisse en daarna hielden de jongens me in een goede positie”, zei Jakobsen. “Ik probeerde Florian Sénéchal te volgen en hij ging al vroeg. Daarna pakte ik het wiel van de jongens van Bora-hansgrohe en lanceerde mijn sprint met nog 200 meter te gaan. Ik kon er goed rechts langs.”

Jakobsen prees zijn ploeggenoten. “Dit is echt een teamsucces. Ik ben bij dat ik het kon afmaken. De finish liep een beetje op en dat ligt me wel. Het is mooi om opnieuw de zege te pakken. Gisteren kon ik winnen en vandaag heb ik het bevestigd, morgen komt er opnieuw een kans.”

De Ronde van Hongarije duurt nog tot en met zondag.