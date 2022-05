Knippenborg stopt na afscheid bij Oranje met handballen

Handbalster Lynn Knippenborg nam in maart afscheid van Oranje en na dit seizoen stopt ze helemaal. De 30-jarige Knippenborg sluit haar loopbaan af bij de Duitse club Sport-Union Neckarsulm.

“Ik heb hier drie mooie jaren gehad en voelde me erg op mijn gemak bij deze club en in deze stad”, zegt de Nederlandse op de website van Neckarsulm, de nummer 6 van de Bundesliga. “Maar na vele jaren in het buitenland wil ik graag terug naar mijn familie, mijn vriend en mijn vriendinnen thuis.” De opbouwspeelster handbalde eerder in Noorwegen en Denemarken.

Knippenborg besloot bijna twee maanden geleden al om haar interlandcarri√®re te be√ęindigen. In 114 interlands voor Oranje maakte ze 137 doelpunten. Knippenborg pakte met het Nederlands team zilver op het WK van 2015, twee jaar later werd ze met Oranje derde op het WK. Op het WK van 2019 in Japan, waar Nederland wereldkampioen werd, ontbrak ze in de selectie.