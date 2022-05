Kogelstootster Schilder achtste bij Diamond League in Doha

Kogelstootster Jessica Schilder is achtste en laatste geworden in de seizoensopener van de Diamond League. Schilder, die in maart nog brons won bij de wereldkampioenschappen indoor, kwam in Doha tot 18,28 meter. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Ealy die tot 19,51 meter kwam. Ealy greep bij de WK indoor nog het zilver.

Haar landgenotes Maggie Ewen en Jessica Ramsey grepen respectievelijk het zilver en brons in Qatar. Zij kwamen tot 19,32 meter en 18,99 meter.

Wereldkampioene Auriol Dongmo uit Portugal kwam niet in actie tijdens de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen.

Vanwege de stevige wind in Doha werd het onderdeel polsstokhoogspringen verplaatst naar zaterdag. Op dat onderdeel komt Nederlands recordhouder Menno Vloon in actie.