Ploegleider Engels prijst Dumoulin voor teamwerk bij zege Bouwman

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma prees Tom Dumoulin na afloop van de zevende etappe van de Ronde van ItaliĆ«, die mede dankzij diens hulp werd gewonnen door ploeggenoot Koen Bouwman. “Wat hij vandaag liet zien, was ongelooflijk”, reageerde Engels over de kopman wiens eigen klassementsdoelen eerder deze week nog mislukten.

“Tom toonde zich een heel goede teamgenoot”, zei de ploegleider. “Dat is echt bewonderenswaardig dat hij de wil heeft om te werken voor Koen, omdat die de explosievere renner is aan de finish. Het kwam echt van Tom die zei dat we voor de kansen van Koen moesten gaan. Dat is echt ongelooflijk voor een winnaar als Tom.”

Volgens Engels zag het er fysiek ook goed uit wat Dumoulin liet zien in de zevende rit. “Hij moet zich duidelijk een stuk sterker voelen dan een paar dagen geleden.” Dumoulin zakte afgelopen dinsdag weg in het klassement nadat hij veel tijd verloor bij de beklimming van de Etna.

Dumoulin liet zelf echter weten niet meer bezig te zijn met een klassement, ook al pakte hij bijna 3 minuten terug op de andere klassementsrenners. “Ik denk dat ik daarvoor te kort kom”, zei hij bij Eurosport. “Ik hoop dat ik nog 2 mooie weken voor de boeg heb en een paar mooie dagen kan uitkiezen.”