Tennisser Zverev stoot door naar halve finales in Rome

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Rome. De nummer 3 van de wereld versloeg Cristian Garin uit Chili in twee sets op het Italiaanse gravel: 7-5 6-2. Zverev bereikte afgelopen week de finale in Madrid, waarin hij het moest afleggen tegen het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.

De 25-jarige Duitser neemt het in Rome in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen de Italiaan Jannik Sinner en Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.

In het vrouwentoernooi bereikte Aryna Sabalenka uit Belarus de laatste vier door de Amerikaanse Amanda Anisimova in drie sets te kloppen: 4-6 6-3 6-2. Sabalenka, de nummer 8 van de wereld, treft nu mogelijk Iga Swiatek. De mondiale nummer 1 uit Polen moet dan de Canadese Bianca Andreescu verslaan.

Demi Schuurs drong in het dubbelspel met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk door tot de halve finales. Ze versloegen het Chinese duo Yifan Xu/Zhaoxuan Yang met 6-4 6-2. Wesley Koolhof bleef met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski steken in de kwartfinales. Ze verloren van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic: 5-7 5-7.