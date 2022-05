Tennisster Jabeur knokt zich in Rome terug uit geslagen positie

Ons Jabeur heeft zich op het grote WTA-toernooi van Rome uit geslagen positie teruggeknokt. In de kwartfinales stond de Tunesische tegen Maria Sakkari uit Griekenland met 6-1 5-2 achter, maar ze won de partij nog met 1-6 7-5 6-1.

Sakkari (26) serveerde bij 5-2 en 5-4 voor de wedstrijd, maar de nummer 4 van de wereld verloor drie servicegames op rij. In de beginfase van de derde set won ze in de eerste drie games slechts twee punten. Ze kwam met moeite nog terug tot 3-1, maar pakte in het restant geen game meer.

De 27-jarige Jabeur, de nummer 7 van de wereld, heeft al tien duels op rij gewonnen. Vorige week was ze de beste op het graveltoernooi van Madrid. “In het begin werd ik erg gehinderd door de schaduw. Bij 5-2 zei ik tegen mezelf: je kunt deze twee, bijna drie weken niet zo eindigen. Dat heeft me aangemoedigd.” Ze treft zaterdag bij de laatste vier Daria Kasatkina uit Rusland, die de Zwitserse Jil Teichmann bij 6-4 3-2 zag opgeven.

De Poolse Iga Swiatek, de mondiale nummer 1, breidde haar zegereeks ook uit. Zij heeft al 26 partijen op rij niet verloren. Swiatek was de Canadese Bianca Andreescu, getraind door de Nederlander Sven Groeneveld, met 7-6 (2) 6-0 de baas.

Swiatek neemt het bij de laatste vier op tegen Aryna Sabelenka uit Belarus.