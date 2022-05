Wereldkampioen Lyles wint 200 meter bij Diamond League Doha

Wereldkampioen Noah Lyles heeft bij de eerste wedstrijd in de Diamond League de 200 meter gewonnen. De Amerikaanse sprinter was in een tijd van 19,72 seconden de snelste in Doha. Bij de Olympische Spelen in Tokio greep Lyles afgelopen zomer nog het brons op de 200 meter.

In Doha bleef Lyles zijn landgenoot Fred Kerley, winnaar van olympisch zilver op de 100 meter, nipt voor. Kerley snelde in Qatar naar 19,75.

Het brons ging naar Jereem Richards uit Trinidad en Tobago (20,15). Olympisch kampioen Andre De Grasse uit Canada eindigde na een fotofinish als vierde (20,15).

De Amerikaanse Kendra Harisson bleek de snelste op de 100 meter horden. Harrison snelde naar 12,43. Vorig jaar greep Harrison nog olympisch zilver op de 100 meter horden. In Doha bleef ze Tobi Amusan en Britany Anderson uit Jamaica met slechts 0,01 voor. Zij eindigden allebei in 12,44.

Op de 200 meter bij de vrouwen bleek de Amerikaanse Gabrielle Thomas de snelste in een tijd van 21,98. Daarmee bleef ze Shericka Jackson uit Jamaica (22,07) en de Britse wereldkampioene Dina Asher-Smith (22,37) voor. Thomas, die bij de Olympische Spelen in Tokio nog brons pakte op de 200 meter, verbrak met haar tijd het zogenoemde ‘Meeting Record’ in Doha.