Baanrenners Havik en Uneken pakken zilver in Nations Cup

De Nederlandse baanwielrenners hebben op de tweede dag van de wedstrijden uit de Nations Cup in het Canadese Milton twee zilveren medailles veroverd. Die gingen naar Lonneke Uneken en Yoeri Havik. De Veendamse werd tweede op het onderdeel scratch, Havik veroverde zijn medaille op de afvalkoers.

De 22-jarige Uneken sprintte naar de tweede plaats achter de Italiaanse Martina Fidanza. Op de afvalkoers eindigde ze net naast het podium. Havik (31) moest bij de mannen op de afvalkoers alleen de Belg Jules Hesters voor zich dulden. Op de sprint bij de vrouwen reikte Laurine van Riessen tot de kwartfinales. Ze vloog eruit tegen de Duitse Emma Hinze, de latere winnares.

Donderdag hadden de sprinters bij de mannen al goud gepakt op de teamsprint, terwijl de vrouwen op dat onderdeel goed waren voor zilver.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.