Bijrol polsstokhoogspringer Vloon op uitgestelde Diamond League

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft bij de Diamond League in Doha niet kunnen meedoen om de zege. De houder van het Nederlands record (5,96 meter) bleef steken op een hoogte van 5,41. Drie pogingen om over 5,61 te gaan mislukten.

De Diamond League-wedstrijden in Doha vonden vrijdag plaats, maar vanwege de harde wind werd het polsstokhoogspringen uitgesteld naar zaterdag en afgewerkt in een hal. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis was een klasse apart. Duplantis zegevierde met een hoogte van 6,02 meter, 18 centimeter onder het wereldrecord dat hij enkele weken geleden neerzette bij de WK indoor in Belgrado. De 22-jarige Zweed liet de lat ook op 6,12 liggen, maar het lukte hem niet die hoogte te bedwingen.

Vloon eindigde op de WK indoor als vijfde met 5,75.