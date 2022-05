Djokovic boekt duizendste tenniszege en bereikt finale in Rome

Novak Djokovic heeft zich dankzij zijn duizendste zege voor de twaalfde keer geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Rome. Bij de laatste vier versloeg hij de Noor Casper Ruud met 6-4 6-3. De partij duurde een uur en 42 minuten.

De 34-jarige Djokovic is de vijfde speler in de open era die de mijlpaal van duizend overwinning weet te bereiken. Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) en Rafael Nadal (1051) gingen hem voor. Na afloop ontving de nummer 1 van de wereld een grote taart op het centercourt van het Foro Italico.

Djokovic liep snel uit naar een 4-0-voorsprong en het werd uiteindelijk 5-1. Ruud won vervolgens drie games op rij, waarna Djokovic op eigen service zijn tweede setpunt benutte. In de tweede set won hij na een 3-2-achterstand de laatste vier games.

Zondag neemt Djokovic het in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag Alexander Zverev in drie sets had verslagen. Djokovic kan het toernooi in de Italiaanse hoofdstad voor de zesde keer winnen. Vorig jaar verloor hij in de finale van Rafael Nadal, die dit jaar werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov.