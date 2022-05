Djokovic twee zeges verwijderd van eerste masterstitel 2022

Novak Djokovic is nog twee zeges verwijderd van zijn eerste titel op een masterstoernooi sinds november van vorig jaar. De nummer 1 van de wereld plaatste zich ten koste van de Canadees Félix Auger-Aliassime voor de halve finales van het masterstoernooi van Rome: 7-5 7-6 (1).

De 34-jarige Djokovic stond in de tweede set met 5-2 voor en kreeg een matchpoint op de service van de mondiale nummer 9 van de wereld. Na het missen van het wedstrijdpunt leverde Djokovic zijn service in, waarna een fraai gevecht ontstond. In de tiebreak liet Djokovic zijn allerbeste tennis zien, tot groot genoegen van de uitzinnige fans. Na 2 uur en 10 minuten maakte hij het af met een backhand langs de lijn.

Door zijn zege blijft Djokovic de wereldranglijst ook na deze week aanvoeren, voor de 370e week. Als hij van Auger-Aliassime had verloren, dan zou de Rus Daniil Medvedev maandag weer de nummer 1 zijn.

Djokovic deed eerder dit jaar niet mee aan de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. In Monte Carlo verloor hij zijn eerste wedstrijd en vorige week reikte hij in Madrid tot de halve finales, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz.

Zaterdag neemt Djokovic het op tegen de Noor Casper Ruud, die Denis Shapovalov in twee spannende sets versloeg (7-6 (7) 7-5). De andere halve eindstrijd gaat tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het toernooi van Rome geldt voor de meeste toppers als laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat op zondag 22 mei begint.