Golfer Mickelson toch niet op US PGA Championship

Golfer Phil Mickelson heeft zich toch afgemeld voor het US PGA Championship. De titelhouder is al een tijd niet meer in actie gekomen na felle kritiek op de organisatie van de Amerikaanse PGA Tour. Hij ontbrak vorige maand ook op de Masters.

De 51-jarige Mickelson is de titelhouder op het PGA Championship. Hij won de major ook al in 2005.

In februari besloot de uitgesproken Mickelson een pauze in te lassen nadat hij felle kritiek had geuit op de PGA Tour en overwoog te gaan spelen op een andere tour, gefinancierd door het omstreden Saudi-Arabiƫ. Hij kwam vrij snel terug op zijn woorden, maar raakte wel sponsors kwijt en zocht tijdelijk de luwte op. Eerder deze week werd bekend dat Mickelson in Tulsa zijn rentree zou maken, maar dat is toch niet het geval.

Het majortoernooi wordt van 19 tot en met 22 mei gespeeld.