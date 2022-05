Groenewegen verslaat Jakobsen in massasprint in Hongarije

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft Fabio Jakobsen in de massasprint verslagen in de vierde etappe van de Ronde van Hongarije. Jakobsen, winnaar van de vorige twee etappes en de leider in het klassement, ging na 177 kilometer koersen in Kazincbarcika de sprint aan. Groenewegen had echter meer snelheid en won met enkele fietslengtes verschil.

De Amsterdammer hield daarmee de Nederlandse dominantie in Hongarije in stand. Olav Kooij won de eerste etappe, Jakobsen de tweede en derde.

De Ronde van Hongarije eindigt zondag. Jakobsen gaat de slotrit in met een voorsprong van 10 seconden op de Fransman Rudy Barbier in het algemeen klassement. Groenewegen klom naar de vierde plek in het klassement, met 16 seconden achterstand op zijn landgenoot. Jakobsen zal zich echter weinig illusies maken wat betreft de eindzege. De laatste etappe telt drie beklimmingen en een aankomst bergop. De kans is groot dat de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl zijn gele leiderstrui dan kwijtraakt.

Groenewegen, die donderdag ten val was gekomen en daar wat schaafwonden aan overhield, was wel weer eens toe aan een overwinning. De 28-jarige sprinter schreef begin dit jaar in de Ronde van Saudi-Arabiƫ twee ritten op zijn naam, maar daarna had hij niets meer te vieren. De Amsterdammer verruilde eind vorig jaar Jumbo-Visma voor de Australische ploeg BikeExchange-Jayco, omdat hij daar als sprinter meer kansen voor zichzelf zag.

“De benen voelen de hele week al heel goed aan”, zei Groenewegen na zijn zege in Hongarije. “De resultaten waren er alleen niet. Voor vandaag hadden we dus een nieuw plan gemaakt. Ik kreeg de vrijheid om in de sprint iedereen te gebruiken die ik wilde. Na de laatste bocht zat ik in goede positie. Ik ging aan en zag daarna niemand meer.”

Groenewegen hield een vinger voor zijn mond toen hij over de finish kwam en wees daarna op zijn borst. “Dit was een heel belangrijke zege voor mij. Het is vooralsnog een moeilijk seizoen. We boekten aanvankelijk twee overwinningen met de sprinttrein, maar daarna kregen we te maken met ziektes en valpartijen. Vandaag zat alles weer mee. Ik ben hier heel blij mee.”