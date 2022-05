Kremlev vooralsnog herkozen tot preses internationale boksbond

De Rus Oemar Kremlev is zaterdag in Istanbul alsnog herbenoemd tot voorzitter van de internationale boksfederatie IBA. Dat gebeurde nadat de Nederlandse tegenkandidaat Boris van der Vorst een dag voor de verkiezing te horen had gekregen dat hij niet mocht meedingen. De voorzitter van de Nederlandse boksbond stapte daarop naar sporttribunaal CAS, die niet tot een snelle uitspraak kwam. Kremlev besloot vrijdag nog de verkiezing met een dag uit te stellen, maar liet zich zaterdag dan toch opnieuw benoemen.

Van der Vorst meldde zaterdag erop te vertrouwen dat het CAS hem in het gelijk stelt. “En dan wordt de verkiezing ongeldig verklaard. Ik moet altijd een voorbehoud maken, ik ben geen jurist. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een voor ons positieve uitspraak volgt.” Van der Vorst zei er rekening mee te houden dat het een kleine drie weken kan duren voordat die uitspraak er is.

Tot die tijd is Kremlev in ieder geval de baas van de IBA, voorheen de AIBA. De 40-jarige Rus, die naar verluidt goede banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, stond al anderhalf jaar aan het hoofd van de boksbond. Onder zijn leiding werden miljoenen aan sponsorgeld binnengehaald van het Russische gasbedrijf Gazprom, nodig om de hoog opgelopen schulden af te lossen. Vele leden denken dat daardoor een schorsing van de bond door het Internationaal Olympisch Comité, ingegaan in 2019, wordt opgeheven.