Langverwachte rentree olympisch sprintkampioen Jacobs in Savona

Olympisch sprintkampioen Lamont Marcell Jacobs maakt volgende week zijn langverwachte rentree op de 100 meter. Dat zal gebeuren op een atletiekmeeting in het Italiaanse Savona. Jacobs heeft “met zijn hart” gekozen voor de wedstrijd aan de Italiaanse Rivièra, zo meldden de organisatoren. Het is de plaats waar hij vorig jaar voor het eerst onder de 10 seconden liep op de 100 meter, de afstand waarop hij in Tokio verrassend de olympische titel veroverde.

Sindsdien liep Jacobs geen enkele 100 meter meer. Vorige week zou hij in Nairobi al terugkeren op de korte sprintafstand, maar moest hij met maag- en darmklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Zes weken geleden werd hij wel Europees kampioen op de 60 meter indoor in Belgrado.

Jacobs treft in Savona onder anderen twee landgenoten, Lorenzo Patta en Fausto Desalu, met wie hij in Tokio afgelopen zomer ook het goud won op de 4×100 meter.