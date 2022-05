Renstal McLaren neemt Formule E-team Mercedes over

Formule 1-renstal McLaren neemt volgend jaar deel aan het wereldkampioenschap Formule E. De Britse autoconstructeur heeft zaterdag bevestigd dat het het team van Mercedes overneemt. Daarvoor komt dit jaar regerend wereldkampioen Nyck de Vries uit. Over hoe de samenstelling van het team er voor volgend jaar uitziet, laat McLaren zich nog niet uit. Ook de Belg Stoffel Vandoorne rijdt nu nog voor Mercedes.

De overname wordt later dit jaar officieel afgerond, meldt Mclaren dat vorig jaar al een optie ondertekende om toe te treden tot het kampioenschap voor elektrische racewagens. Ook het Italiaanse Maserati maakte eerder al bekend in 2023 een team af te vervaardigen in de competitie. De Formule E bestaat dit seizoen uit een recordaantal van zestien manches in tien landen. De finale staat half augustus in Seoul op het programma.