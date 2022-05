Tennisster Schuurs geeft voorsprong weg en mist finale in Rome

Tennisster Demi Schuurs is er op het prestigieuze WTA-toernooi van Rome ondanks een riante voorsprong niet in geslaagd door te dringen tot de finale van het dubbelspel. De Russinnen Veronika Koedermetova en Anastasija Pavlioetsjenkova waren met 1-6 7-6 (6) 10-7 te sterk voor Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk.

Schuurs (28) en Krawczyk (28), die vorige week in Madrid wel de finale haalden, stonden met 6-1 5-2 voor. Ze lieten in totaal drie wedstrijdpunten onbenut; twee bij 5-2 in de tweede set en één in de tiebreak van de tweede set.

Vier jaar geleden wist Schuurs het graveltoernooi in Rome te winnen. Ze vormde toen een duo met de Australische Ashleigh Barty, die onlangs haar loopbaan beëindigde.