Tennisster Swiatek dendert door naar finale in Rome

Tennisster Iga Swiatek heeft zaterdag de finale bereikt van het hoog aangeschreven toernooi van Rome. Dat deed de Poolse nummer 1 van de wereld met een overtuigende zege op de Belarussische Aryna Sabalenka. Swiatek had 1 uur en 19 minuten nodig voor een zege in twee sets: 6-2 6-1.

Swiatek heeft inmiddels 27 partijen op rij niet verloren. Die reeks begon met toernooiwinst in Doha, waarna ze ook de beste was in Indian Wells, Miami en Stuttgart. Voor het toernooi van Madrid zegde ze eind april af wegens een schouderblessure. Swiatek volgde eerder dit jaar Ashleigh Barty op als leidster van de wereldranglijst, nadat de Australische haar loopbaan onverwacht had beƫindigd.

Swiatek gaf op het gravel van Rome haar tegenstandster Sabalenka geen enkele kans. De nummer 8 van de wereld kreeg naarmate de partij vorderde last van een blessure en moest zich op de baan laten behandelen aan haar zij. De 20-jarige Poolse neemt het in de finale op tegen de winnares van de partij tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Russische Daria Kasatkina.