Van der Poel kleurt etappe in Giro, maar De Gendt wint in Napels

De Belgische wielrenner Thomas De Gendt heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De 35-jarige renner van Lotto Soudal was in Napels de sterkste uit een kopgroep van vier. Mathieu van der Poel, die al vroeg in de etappe in de aanval ging en daarmee de rit kleurde, eindigde zo’n 15 seconden later op de zevende plaats.

De rit ging over 153 kilometer, met start en finish in Napels. Zondag staat in de Giro een zware bergetappe op het programma, met twee stevige beklimmingen en na ruim 190 kilometer de aankomst op de Blockhaus. De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo) rijdt dan opnieuw in de roze trui.

Van der Poel, winnaar van de eerste etappe van deze Giro op Hongaarse bodem, had vooraf al aangekondigd een poging te willen doen om weer een rit te winnen. De 27-jarige Nederlander hield woord en demarreerde kort na de start. Van der Poel kreeg een groep van zo’n twintig renners met zich mee, onder wie ook Wout Poels.

Op 46 kilometer van de streep ging de Nederlander op een van de bergjes opnieuw in de aanval, met als doel om de groep uit te dunnen. Van der Poel werd al snel teruggepakt, waarna enkele andere renners er vandoor gingen. Terwijl iedereen naar Van der Poel keek, bouwden de vier vooraan een voorsprong op van zo’n halve minuut. De Gendt had met Harm Vanhoucke een ploeggenoot bij zich. Achter hen ontstond een achtervolgende groep van vijf renners, onder wie Van der Poel en Poels.

In de laatste kilometers deed Van der Poel samen met Biniam Girmay uit Eritrea, de winnaar van Gent-Wevelgem, nog een ultieme poging om vooraan aan te sluiten. De twee kwamen tot op zo’n 10 seconden, maar de vier koplopers wisten buiten bereik te blijven. Vanhoucke trok de sprint aan voor De Gendt, die tien jaar na zijn zege op de Stelvio weer een ritzege boekte in de Giro.

“We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay zou kijken om het gat te dichten toen wij wegsprongen”, zei de Belg. “We konden daarvan profiteren door een voorsprong van zo’n 30 seconden te nemen. Ik wilde eigenlijk werken voor Harm, zodat hij op de klim zou kunnen aanvallen. Maar hij zei dat hij geen goede benen had. In de laatste kilometers heb ik hem opdracht gegeven om vol door te rijden. Ik wist zeker dat ik de sprint zou winnen. Harm deed het tot 200 meter voor de finish perfect. Ik moet hem enorm bedanken, dat hij zich helemaal leeg heeft gereden voor mij.”