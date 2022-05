Wielrenner Bardet langer bij Team DSM

De Franse wielrenner Romain Bardet rijdt ook de komende twee jaar voor Team DSM. De 31-jarige Bardet komt sinds vorig jaar uit voor het Nederlandse team. Na ritzeges in de Ronde van Burgos en de Ronde van Spanje in 2021 won hij dit jaar het eindklassement van de Ronde van de Alpen. In de Giro d’Italia bezet hij na een week de tiende plaats in het klassement.

“Ik ben superblij dat ik bij deze ploeg kan blijven. Ik heb hier weer grote stappen gezet, het is precies de juiste omgeving voor mij”, laat de Fransman via zijn ploeg weten. DSM roemt het arbeidsethos van de kopman en zijn vermogen kennis over te dragen aan andere renners uit de ploeg. Met een van hen, Thymen Arensman, vervulde hij een hoofdrol in de Tour of the Alps. De jonge Nederlander eindigde er als derde en won het jongerenklassement. Een woordvoerder van DSM bevestigde eerder tegenover VĂ©loNews dat Arensman vertrekt bij de ploeg. Hij zou een contract kunnen ondertekenen bij Ineos Grenadiers.