Amerikaanse bokser Charlo wereldkampioen bij vier bonden

De Amerikaanse bokser Jermell Charlo is de onbetwiste wereldkampioen in het superweltergewicht. Hij is de eerste bokser ooit in zijn klasse die de gordels van de vier mondiale bonden in bezit heeft. De 31-jarige Charlo bemachtigde zaterdag (plaatselijke tijd) de wereldtitel van de WBO door de Argentijn Brian Castano te verslaan. Hij sloeg hem in de tiende ronde tegen het canvas.

Charlo was al in het bezit van de wereldtitels van de bonden WBA, WBC en IBF. Hij is de zevende bokser die erin geslaagd is op hetzelfde moment de vier belangrijkste kampioensgordels in bezit te hebben. De zes mannen die dit eerder deden zijn Bernard Hopkins (middengewicht), Jermain Taylor (middengewicht), Terence Crawford (super lichtgewicht), Oleksandr Oesyk (halfzwaargewicht), Josh Taylor (super lichtgewicht) en Saul ‘Canelo’ Alvarez (super middengewicht).

Voor Charlo was het de 35e zege uit zijn loopbaan (een onbeslist, een nederlaag). De 32-jarige Castano leed zijn eerste nederlaag in twintig profgevechten (twee onbeslist).