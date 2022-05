Basketballers Bucks annuleren ‘kijkfeest’ vanwege schietpartijen

Regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks heeft een zogenoemd kijkfeest voor de beslissende wedstrijd tegen de Boston Celtics afgeblazen. De basketbalclub heeft dat zaterdag besloten vanwege drie afzonderlijke schietincidenten in het centrum van Milwaukee waarbij vrijdag 21 gewonden vielen.

De schietpartijen waren in de buurt van het uitgaanscentrum van de stad waar duizenden fans bijeen waren om te zien hoe hun club de zesde partij in de tweede ronde van de play-offs in de NBA verloor. De Bucks zeggen het kijkfeest voor de beslissende zevende wedstrijd, die zondag in Bosten wordt gespeeld, te annuleren zodat de politie zich kan focussen op de onderzoeken naar de schietpartijen.

“De schietpartijen die vrijdagavond plaatsvonden in het centrum van Milwaukee waren afschuwelijk en we veroordelen dit verwoestende geweld”, aldus de Bucks in een verklaring.