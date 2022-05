Bijrol Van Kalmthout in GP Indianapolis IndyCar, zege Herta

Autocoureur Rinus (Veekay) van Kalmthout heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de Grand Prix van Indianapolis in de IndyCar. De Nederlander, die de race vorig jaar won, liep vroeg in de wedstrijd schade op door een botsing met de Canadees Devlin DeFrancesco en raakte daardoor op grote achterstand. Hij eindigde als 23e.

De Amerikaan Colton Herta zegevierde in de vijfde race uit het IndyCar-kampioenschap. In een incidentrijke wedstrijd die door crashes en de regen verschillende keren werd onderbroken, wist hij de Fransman Simon Pagenaud en de Australiƫr Will Power voor te blijven. Herta wordt de laatste tijd vaak genoemd als toekomstig Formule 1-coureur. Hij boekte zijn zevende overwinning in de IndyCar, de eerste dit seizoen.

Power leidt in de tussenstand van het kampioenschap met 170 punten voor de Spanjaard Alex Palou (156 punten) en de Nieuw-Zeelander Scott McLaughlin (152 punten). Veekay staat tiende met 113 punten.