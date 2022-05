Djokovic boekt in Rome eerste toernooizege van het jaar

Tennisser Novak Djokovic heeft het masterstoernooi van Rome op zijn naam geschreven. De Servische nummer 1 van de wereld troefde Stefanos Tsitsipas uit Griekenland in de finale af. Het werd 6-0 7-6 (6) voor Djokovic, die zijn eerste titel van dit jaar pakte. Het betekende zijn zesde toernooizege in de Italiaanse hoofdstad.

Djokovic rekende in de eerste set moeiteloos af met Tsitsipas, maar moest in de tweede set terugkomen van een achterstand van 5-2. In de tiebreak verzilverde hij zijn eerste matchpoint. “Ik was nipt beter vandaag. Op de een of andere manier wist ik de juiste slagen op het juiste moment te slaan”, zei Djokovic.

Vorig jaar verloor de Serviër in de finale nog van de Spanjaard Rafael Nadal, die dit jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapolapov.

Djokovic plaatste zich zaterdag voor de finale dankzij zijn duizendste tenniszege: hij versloeg in de halve finale de Noor Casper Ruud met 6-4 6-3. De 34-jarige Djokovic werd zo de vijfde speler in het ‘moderne tennis’ (open era) die deze mijlpaal wist te bereiken. Jimmy Connors (1274 zeges), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) en Rafael Nadal (1051) gingen hem voor.