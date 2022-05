Favoriet Yates kan eindzege Giro al weer vergeten

Simon Yates zag de hoop op de eindzege in de Giro d’Italia zondag op Blockhaus vervliegen. De Brit van BikeExchange-Jayco was op de venijnige Apennijnencol de eerste van de klassementsrenners die moest lossen. Yates finishte op meer dan 11 minuten van ritwinnaar Jai Hindley en viel weg uit de top.

“Ik heb echt geleden vandaag”, vertelde Yates, die dinsdag betrokken was bij een valpartij en er een zere knie aan overhield. “Het was vandaag niet alleen die knie, het was ook de hitte die ik niet verteerde. Ik hoopte dat ik mee zou kunnen. Ik rijd al dagen met pijn en doe mijn best, maar vandaag ging het echt niet”, klonk de 29-jarige Brit gedesillusioneerd. Vier jaar geleden leek hij op weg naar de eindzege in de Giro tot een ongelooflijke inzinking twee dagen voor het einde. Landgenoot Chris Froome won die Giro, Yates revancheerde zich wel met winst in de Vuelta later dat jaar.

Drie keer keerde hij terug in de Giro, steeds met veel ambitie. Telkens kwam Yates te kort. En ook dit jaar, bij een nieuwe poging, zal de overwinning er niet in zitten. Het is zelfs zeer de vraag of de kopman van BikeExchange dinsdag na de rustdag nog opstapt. “We gaan kijken hoe ik herstel. Ik weet het niet.”