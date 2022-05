Goud baanrenners Havik en Van Schip op koppelkoers in Nations Cup

Baanwielrenners Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben op de derde dag van de Nations Cup in het Canadese Milton het goud veroverd op de koppelkoers. De regerend Europees kampioenen op dit onderdeel kwamen na een uitgekiende race uit op de meeste punten (74). Het Britse koppel Ethan Hayter en Rhys Britton pakte het zilver (66 punten) en het brons was voor de Duitsers Theo Reinhardt en Tim Torn Teutenberg (47 punten).

Het was de tweede medaille voor Havik. Hij behaalde vrijdag zilver op de afvalkoers.

Kyra Lamberink greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze eindigde als vierde op 0,825 seconde achterstand van de Australische Kristina Clonan, die won in een tijd van 32,987.

Topsprinter Jeffrey Hoogland, donderdag nog goed voor goud op de teamsprint, kwam er niet aan te pas op het onderdeel keirin. Hij werd uitgeschakeld in de herkansingen.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.