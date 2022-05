Griekspoor bereikt tweede ronde graveltoernooi in Genève

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich op het graveltoernooi in Genève geplaatst voor de tweede ronde. Griekspoor, de huidige nummer 67 van de wereldranglijst, was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, die mondiaal de 34e plek bezet. Het werd 7-5 6-7 (3) 6-4 voor Griekspoor.

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitsers Leandro Riedi en Johan Nikles.

Voor Griekspoor was het zijn eerste overwinning in lange tijd in het hoofdtoernooi van een ATP-toernooi. De Noord-Hollander kampte met een nekblessure, waardoor hij zich moest afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid.

Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde van een ATP-toernooi. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.