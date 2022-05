Paar punten voor Bendsneyder na moeilijke Moto2-race Le Mans

Motorracer Bo Bendsneyder heeft 2 punten voor het WK overgehouden aan een moeilijke race in de Moto2. De Rotterdammer eindigde als 14e in de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. Hij was gestart vanaf de 8e plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug. Bendsneyder moest vervolgens nog hard werken om in de top 15 te eindigden en WK-punten te scoren.

Zonta van den Goorbergh arriveerde als 17e aan de finish en dat was zijn beste resultaat tot nog toe in de Moto2. De 16-jarige debutant in het WK wegrace begon als 25e in de race, waarin veel rijders van de baan vlogen.

De overkwam onder anderen de Spanjaard Pedro Acosta, die halverwege de race als koploper onderuit ging en uitviel. Zijn landgenoot Augusto Fernandez nam de eerste positie over en stond deze niet meer af. Hij boekte zijn vierde Moto2-zege.

De Italiaan Celestino Vietti behield de leiding in het kampioenschap. Hij eindigde na een inhaalrace vanaf de 18e startplek als 8e.