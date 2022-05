Ritwinnaar Hindley dacht lang alleen aan overleven

Jai Hindley kon zondag amper geloven dat hij de tot nu toe zwaarste bergrit in deze Giro d’Italia had gewonnen. De Australiër, die vooraf het kopmanschap bij Bora-hansgrohe deelde met Wilco Kelderman en de Duitser Emanuel Buchmann, klom naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. “Ik voelde me op die slotklim lang helemaal niet zo goed. Ik dacht alleen aan overleven”, vertelde Hindley die twee jaar geleden, toen nog in dienst van Sunweb (de voorganger van DSM), al een rit won en tweede werd in het eindklassement.

Hindley, die Kelderman zag wegvallen in het klassement, slaagde er in de laatste kilometer in weer aan te sluiten bij enkele koplopers en versloeg de Fransman Romain Bardet en de Ecuadoraan Richard Carapaz in de sprint. “Ik wist dat ik als eerste door de laatste bocht moest komen, daarna heb ik alles gegeven.”

Vorig jaar, zijn eerste bij Bora, stapte hij af in de Giro en beëindigde hij het seizoen zonder een overwinning. “Ik heb een moeilijk jaar gehad. Ik heb daarna keihard gewerkt om terug te keren op dit niveau. Hier nu winnen maakt me sprakeloos.”